株式会社ＰＥＧＡＳＵＳ

【新製品】衿リブ付け用脱技能機 FRA シリーズ発売

～上下送りタイプ シリンダーベッドオーバーロック EXT5114-03 搭載～

株式会社 PEGASUS（本社：大阪市福島区、代表取締役社長：美馬 成望）は、「衿リブ付け用脱技能機 FRA シリーズ」を 2026 年 4 月より世界同時発売いたします。

新製品 FRA シリーズは生地をセットするだけの簡単な操作で美しく縫製できる、T シャツ、トレーナーのネック、裾リブ付けの半自動機です。1 台でブリーフやトランクスのウエストの平ゴムにも対応し、縫い始めのリブ位置を自動検知し任意の位置でセットをすることが可能です。また、操作性、安全性、メンテナンス性を細部までこだわったユーザーフレンドリー設計です。

新機種 FRA シリーズの概要は以下のとおりです。

株式会社ＰＥＧＡＳＵＳについて

株式会社ＰＥＧＡＳＵＳは１９１４年に創業。当社は大阪市福島区に本社を構え工業用環縫いミシンの製造販売、自動車部品の製造販売を行っております。100 年を超える歴史の中で着実に積み上げた技術を活かし、グローバルに事業を展開しております。

【会社概要】

社 名 ：株式会社ＰＥＧＡＳＵＳ

（東証スタンダード：6262）

在地 ：大阪市福島区鷺洲五丁目 7 番 2 号

代表者 ：代表取締役社長 美馬 成望

創 業 ：1914 年

URL ：https://www.pegasus.co.jp/

【お問合せ先】

工業用ミシンに関するお問合せ 販売部 06-6458-4739

その他のお問合せ 総務部 06-6451-1351