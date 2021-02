リーバイ・ストラウス ジャパン株式会社

LEVI’S® × POKÉMON

ピカチュウとその仲間たちの25周年を記念してLEVI’S® x POKÉMONが発売



90年代後半に生まれた、世界中の子どもはもちろん大人にも愛されるエンターテイメントシリーズといえば、Pokémon(ポケモン)より大きな存在は想像がつかないでしょう。ミレニアムの時代、誰もがサトシ、カスミ、ピカチュウと一緒にカラフルなポケモンの世界への冒険に憧れていました。このアイコニックな世界と今年のポケモンの生誕25周年をセレブレイトするために、Levi’s®はカラフルな90年代風のLevi’s® × Pokémon collectionを発表します。

「人々がポケモンへの愛について話すのを聞くのは、とても楽しいことです。すべての人に自分のお気に入りのポケモンがいます。ですから、今回多くのアイコニックなポケモンやキャラクターでコレクションをクリエイトする機会を得たのは、本当に特別な経験でした。このコレクションは、ポケモンの世界をリスペクトし、セレブレイトする、とても感慨深いものです。私たちのアイコンと歴史を、彼らのアイコンとミックスするのはとてもクールな体験でした。懐かしくてオプティミスティックで、ちょっと現実逃避したような感じだったのです。」—Karyn Hillman, Chief Product Officer at Levi Strauss & Co. アニメ「ポケットモンスター」にインスパイアされたコレクションには、Levi’s®のデニム、トップス、ボトムス、フリース、Tシャツ、アクセサリーが登場、人気のポケモンキャラクターとカントー地方の森のグラフィックプリントが特徴的です。 注目すべきアイテムには、90年代スタイルのヴィンテージフィットトラッカージャケットとストーンウォッシュインディゴの551™Z Authentic Straight Jeansがあり、どちらもオーバーサイズのピカチュウのパネルパッチと “でんきタイプ”のポケモンをイメージした稲妻プリントが目を引きます。そして、もう一つの楽しいアイテムは、たくさんのポケモンとカントー地方の森のデザインが全面にプリントされたアイキャッチーなVintage Fit Trucker Jacketと551™Z Authentic Straight Jeansのセットアップです。アパレルに付属されるLevi’s®の代表的なバックパッチにはポケモンロゴ、赤と白のモンスターボールのデザインが落とし込まれたオリジナルモンスターボールタブ、ボタンにもピカチュウとモンスターボールが刻印され附属品にも様々なポケモンの要素がちりばめられています。

「ポケモンは今年で『ポケットモンスター 赤・緑』の発売から25周年を迎えました。今回私たちは、ポップカルチャーにおいて続いてきたその長い軌跡を、世界中のファンのみなさんとお祝いしたいと考えています。私たちは、Levi’s®にしかできない方法で、ポケモンが最初に発売された時代のスピリットと今のセンスを融合させたコレクションを共に開発しました。Levi’s®とともにポケモンの起源を振り返るのは非常に楽しい共同作業であり、キュートで賢いポケモンとの思い出を、ポケモンや流行の中心と育ってきたファンのスタイルに吹き込む方法を提供することができました。」— Amy Sachtleben, Director of Licensing at The Pokémon Company International

また本コレクションには、アニメ「ポケットモンスター」のサトシとカスミ、ポケモンをデザインしたグラフィックTシャツが登場します。そしてなんと言ってもカスミのファンに向けて、カスミをオマージュした、彼女がシリーズの中で着用しているショートパンツとタンクトップがラインナップします。

アクセサリーには、シリーズでサトシがかぶっている赤と白のトラッカーハットや、イエローの立体的なピカチュウの耳が付いたピカチュウニットビーニーが登場。カントーの森にいるポケモン達がプリントされたジムバッグ、モンスターボールのクロスボディバッグ、ポケモンが型どられたカラビナ付きのミニポーチがあります。

Levi’s® × Pokémon collectionは、全国のLevi’s® ストアとLevi’s®公式オンラインサイトにて、2月15日(月)から販売を予定しています。

取り扱い店舗

全国のリーバイス® ストア、リーバイス® 公式オンラインストア( http://levi.jp )

ポケモンセンターメガトーキョー (発売当日の2月15日は休館日となります)

ポケモンセンターシブヤ

ポケモンセンターオンライン( https://www.pokemoncenter-online.com/ )