株式会社 三陽商会

夏の長期化・猛暑常態化で高まる機能性ニーズに対応

耐久防汚加工「ダントツオチール®」を採用した

ブラウスとパンツ全 4 型を発売

働く女性の夏の悩みに応える、防汚性と快適性を両立

株式会社三陽商会が基幹事業のひとつとして展開する婦人服ブランド「TRANS WORK（トランスワーク）」 は、小松マテーレ株式会社（以下、小松マテーレ社）が開発した耐久防汚加工 「ダントツオチール®」（※1） を採用したブラウス3型、パンツ１型（全4型）を、「トランスワーク」を展開する全国百貨店および直営店、三陽商会公式オンラインストア「SANYO ONLINE STORE（サンヨー オンラインストア）」にて販売を開始しています。

近年、気候変動の影響により夏の長期化や気温上昇が進む中、三陽商会は、2024年より季節を四季ではなく「五季」と捉え、夏物衣料の需要期間を従来の3カ月から5カ月とした商品展開カレンダーにて販売しています。こうした環境下では、快適性や機能性に加え、一枚で着映えし、シーンを問わず着用できるデザイン性へのニーズが高まっています。当社ではこれらの変化を踏まえ、2026年春夏シーズンにおいて“気候変動に適応するスマートクローズ”をテーマに商品展開を推進。

本商品もその一環として、全社横断のプロジェクト「商品開発委員会」（※2）を通じて開発しました。

本商品は、日常生活で付着しやすい汚れへの配慮と接触冷感、UVカット機能などを付加した快適な着心地、オン・オフ問わず活用できるデザイン性を兼ね備えています。特に防汚効果を実感しやすい白、コーディネートしやすい黒と差し色のロイヤルブルーの3色を展開し、暑い季節でも気兼ねなく着用できるブラウスとパンツを提案します。

(※1) ダントツオチール®は小松マテーレ株式会社の登録商標です。

(※2) 商品開発委員会 https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000543.000009154.html

「トランスワーク」 ブランド公式サイト＆ストア：

https://store.sanyo-shokai.co.jp/pages/trans_work

Instagram：

＠transwork_official

https://www.instagram.com/transwork_official/