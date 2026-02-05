公益財団法人神戸ファッション協会

街を舞台にファッションの魅力を発信する新プロジェクト「Fashion Meets KOBE」始動

3月1日（日） 神戸ストークスのホームゲームでキックオフイベント開催

公益財団法人神戸ファッション協会（会長：小田倶義）は、神戸のファッションを次世代に繋ぎ、新たなファン層を獲得するために、新プロジェクト「Fashion Meets KOBE」（ファッション ミーツ コウベ）を始動します。

本プロジェクトは、神戸の美しい街並みを舞台に、この地で育まれてきた多彩なファッションの魅力を、SNSを通じて発信する取り組みです。「ブランド」と「ロケーション」を月替わりでフィーチャーし、ショートムービー等を公式SNSで毎週発信します。

10代〜30代の若い世代に向けて、伝統と新しさが融合した神戸ファッションの新たな価値を、立体的にお届けします。

神戸の街がファッションで彩られていく新しい景色に、ぜひご期待ください。

その幕開けとして、2026年3月1日（日）に、神戸ウォーターフロントの新ランドマーク「ジーライオンアリーナ神戸」にて、キックオフイベント「Fashion Meets KOBE Vol.1」を開催。

プロバスケットボール公式戦のハーフタイムショーとして、神戸を代表するブランドによるファッションショーとダンスパフォーマンスを実施します。

https://www.instagram.com/fashionmeetskobe/

【団体概要】

団体名：公益財団法人神戸ファッション協会

所在地：神戸市中央区港島中町6-1 神戸商工会議所会館6階

事業内容：各種イベント、人材の育成・交流、情報の収集・発信、調査研究等の諸事業を通じ、神戸ファッションのイメージアップを促し、生活文化の向上と地域経済の活性化のため活動しています。

会長：小田 倶義

URL：http://www.kfo.or.jp/