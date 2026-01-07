デサントジャパン株式会社

『ルコックスポルティフ』ブランドアンバサダーに俳優の芳根京子さんを起用 親しみやすいキャラクターで幅広い女性にフレンチスポーツブランドを訴求

デサントジャパン株式会社は、『ルコックスポルティフ』ブランドにおいて、映画やドラマなどで幅広く活躍する俳優の芳根京子さんをブランドアンバサダーに起用いたします。

1882年にフランスで生まれた『ルコックスポルティフ』は、ファッション性と快適性を両立させたスポーツウェアやシューズを展開するブランドです。

このたび、親しみやすく明るいイメージで、幅広い年代の女性から支持される芳根さんを起用し、身体を動かす楽しさや、機能的で遊び心のあるデザインのアイテムを訴求することで、アクティブにライフスタイルを送る女性に心地よい毎日を提案していきます。

1月6日（火）からの、店頭やSNS等におけるプロモーションを通じ、スポーツをはじめとするあらゆるシーンで、自分らしく遊び心ある日常に寄り添うフレンチスポーツブランドとしてのイメージ浸透を訴求してまいります。

特設サイト：https://store.descente.co.jp/lecoqsportif/feature/athletic_yoshinekyoko/