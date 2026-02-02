MENU
書籍紹介 ジーンズの基礎知識 お問い合わせ・お申込み リンク集 バックナンバーライブラリ
TOP > ファッショントレンド情報 > デサントジャパン株式会社 「快適さは、構造で決まる。」身体とウェアの動きを同...

デサントジャパン株式会社
「快適さは、構造で決まる。」身体とウェアの動きを同時に捉える独自設計　「6Dパターン」設計のパンツを『デサント』より発売

update: 2026/02/02

デサントジャパン株式会社が展開する『デサント』ブランドは、身体の動き（3D）とウェアの動き（3D）をそれぞれ組み合わせて解析・設計する独自のアプローチにより、動作時のストレスを軽減した新開発の「6Dパターン」設計を取り入れた「6D Pattern タフパンツ」を『デサント』ブランド直営店および公式通販「DESCENTE STORE オンライン」にて発売いたします。

特設サイト：https://store.descente.co.jp/descente/feature/des_toughpants

従来のウェア設計では、サイズや素材が適正であっても、歩く、屈む、脚を上げるといった日常の動作の中で「つっぱり」や「引っかかり」が生じることが課題でした。当社の研究開発拠点「DISC （DESCENTE INNOVATION STUDIO COMPLEX） OSAKA（ディスクオオサカ）」では、この違和感の原因を「身体の三次元的な動き」と、「ウェアの構造」のズレにあると分析し、競技用ウェア開発で培ってきた知見を基に、「動作を解析し、パターン（型紙）で解決する」というエンジニアリングの視点から、動きやすさを再定義しました。

＜『デサント』直営店＞（一部店舗を除く）
https://store.descente.co.jp/descente/shop/
＜デサント公式通販「DESCENTE STORE オンライン」＞
6D Pattern タフロングパンツ スリムシルエット（メンズ）：
https://store.descente.co.jp/commodity/SDSC0140D/DE7647EM000456/
6D Pattern タフロングパンツ レギュラーシルエット（メンズ）： https://store.descente.co.jp/commodity/SDSC0140D/DE7647EM000527/
6D Pattern タフロングパンツ（レディース）：
https://store.descente.co.jp/commodity/SDSC0140D/DE7647EW000423/

プレミアムスポーツブランド『デサント』とは

アスリート起点の「モノづくり」を追求してきた『デサント』は、プレミアムスポーツブランドとして、トップアスリートの最高のパフォーマンスを支えてきた独自のスポーツテクノロジーやこだわり抜いたクラフトマンシップによってもたらされる、機能美を追求した高機能、高品質、デザイン性に優れた上質なスポーツプロダクトを提供していきます。日々可能性に立ち向かうプレイヤーの心を高揚させ、挑戦心に火をつけ、心と体のベスト・パフォーマンスを支えられる。そんな、日々を生きていく生活者に自信をもたらすようなブランドでありたいと考えています。

デサントジャパン株式会社 「快適さは、構造で決まる。」身体とウェアの動きを同時に捉える独自設計　「6Dパターン」設計のパンツを『デサント』より発売

ミズノ株式会社 「CLANE × MIZUNO」 初のコラボレーションアイテムの発売が決定！ ウエアからシューズまで、2026SSコレクションを2月20日(金)に発売開始

デサントジャパン株式会社 『ルコックスポルティフ』ブランドアンバサダーに俳優の芳根京子さんを起用　親しみやすいキャラクターで幅広い女性にフレンチスポーツブランドを訴求

株式会社ゴールドウイン 人気ゲームシリーズ「星のカービィ」×Speedo初のコラボレーションアイテムが登場。 練習用水着やスイムキャップ、ナップザックなど計13アイテムを12月23日（火）より先行予約開始。

渋谷ファッションウィーク実行委員会 〜渋谷の街がランウェイ舞台となる渋谷ファッションウィーク 2025 秋〜今秋は渋谷のストリートが日韓次世代ファッションの交差点に！【SHIBUYA RUNWAY-SEOUL MIX-】をレポート！ 渋谷とソウルがコラボした次世代ファッションの融合が観客を魅了

株式会社ジュン 芳根京子の暮らしに密着! 寝起き姿からおめかしモードまで、ギャップにキュン! シーン別でオシャレを楽しむ動画&サイトオープン

韓国ブランドアンバサダーのヒョンビンが約5年ぶりに来日！ ロロ・ピアーナ銀座店におよそ800人のファンが駆けつけた 大政絢、北村匠海、桐谷美玲、窪塚洋介、滝沢眞規子 永山絢斗、長谷川潤、三吉彩花 等 豪華セレブリティも登場

高身長女性のためのブランド 『LILAC a DAY（ライラックアデイ）』が 本格的にPR業務（リース業務）を開始

フェンディ ジャパン フェンディ 2022年 春夏 クチュールコレクション FENDI COUTURE SPRING/SUMMER 2022

株式会社オンワードホールディングス オーダーメイドブランド『KASHIYAMA』 初の CEREMONY COLLECTION を カスタムメイド・セットアップライン「EASY」より展開

田中みな実プロデュース PEACH JOHNファーストガードル発売 ガードルについて熱く語るイベントを開催

三陽商会 女性のヒップからウエスト周りの悩みをカバー お客さまとの共創企画「私たちが作る CAST:」、美シルエットのパンツを企画開発 「SANYO ENJIN×CAST:ストレートパンツ」を 10/13(水)より全国で発売

株式会社オンワードホールディングス 変化したライフスタイルに対応 機能×ファッションを提案する『UNFILO(アンフィーロ)』が好調スタート 発売から約1ヵ月、好評を受け、10 月から順次拡大展開へ

ポール・スミス リミテッド 2022年春夏 ポール・スミス ウィメンズコレクション発表

インティメイツ株式会社 『Chut!INTIMATES』 “レディスランジェリー業界初” ソニーグループが開発したサステナブル素材「TriporousTM」を 採用したアイテムを 9 月 16 日(木)から販売開始

株式会社三陽商会 「ポール・スチュアート」で叶える私たちの“ニュージャケット”プロジェクト 働く女性の意見や要望を反映したニューノーマル時代のジャケットを開発 リモートワーク時にもオフィスでも使えるきちんとした印象と着心地の良さを両立 ~ 新しい生活様式の中での服装の変化やジャケットへの要望についてのアンケートを実施 ~

株式会社 三陽商会 「Paul Stuart REGENERATION CAMPAIGN ~FASHION×SUSTAINABLE×LIFE STYLE~」 ~ 豊かさと品質を兼ね備えた、持続可能なライフスタイルを提案 ~ 地球環境保護に特化した生地をオーダージャケットへ、9/1(水)より取り扱い開始

株式会社オンワードホールディングス 多様な価値観をもつ現代女性のためのD2Cブランド『#Newans』 「共につくるプロジェクト」で消費者と作り上げた商品の予約受付を開始 ~消費者のリアルな声を反映したファッションを創造する“新時代の服作り”~

オンワード オーダーメイドブランド『KASHIYAMA』 ラグビー日本代表オリジナルモデルスーツを 8 月 25 日(水)より販売開始

三陽商会 2021年秋 紳士服 ニューノーマルな生活にフィットする3テーマ 『快適性』 『衛生対策』 『在宅ワーク』

株式会社オンワードホールディングス 快適に過ごせる夏のアイテム 『any SiS （エニィ スィス）』 × 「北見ハッカ」コラボトップス販売

アッシュ・ペー・フランス、旅するマーケットイベント「rooms JOURNEY 01」を大阪・梅田で初開催

H&M H&M、日本のカルト的人気ブランド「TOGA」とのコラボレーションを発表 クラシックなアーカイブ・アイテムに現代的なアレンジを加えたコレクションを今秋発売

株式会社 三陽商会 「S.ESSENTIALS(エス エッセンシャルズ)」 「スビンプラチナムラウンジウエア」発売 パーソナルスタイリスト・大日方久美子さんとのコラボレーション企画 ~ アップサイクルの収納用巾着袋付き ~

株式会社オンワードホールディングス オウンドメディア「ONWARD CROSSET MAG」 高橋 志津奈さん×『23 区』人気のコラボ企画“エディターズパンツ”第 2 弾 5 月 13 日(木)より『23 区』ショップ全店での販売スタート

オンワード樫山、D2Cブランド「＃Newans」で初のポップアップショップを出店

GIORGIO ARMANI ジョルジオ アルマーニが展開するワールドワイドプロジェクト「クロスロードプロジェクト」 日本代表 女優:菜々緒さんの特別ムービーと画像が 4 月 20 日(日本時間)に解禁されます

株式会社オンワードホールディングス EC 限定カジュアルライン『TOCCA LAVENDER』 “ラウンジウェア”カプセルコレクション初展開 「TOCCA LAVENDER “LOUNGE WEAR” BY MICHIKO YAMAWAKI」 4 月 8 日(木)より先行受注スタート

株式会社オンワードホールディングス 『自由区』 2021 年春スペシャルコレクション 「BOTANICALDYE」シリーズをスタート

株式会社オンワードホールディングス 「ANREALAGE」デザイナー森永邦彦氏との協業による バッグ・アクセサリーを主軸とする新ブランド『ANEVER』 3 月 17 日(水)12:00 ローンチ

株式会社オンワードホールディングス 女優・中村アンさん×『23 区』コラボ 「アラウンドホームウェア」誕生 新しい日常を心地よく過ごすためのリラックスウェアのその先へ。

グンゼ株式会社 天然素材のぬくもりを感じる やさしく発熱するコットンを使ったあったかインナー YG HOT-ON COTTON（ホットオンコットン）誕生

チャコット株式会社 美しい姿勢へと導くデニム 「Ballet Skinny（バレエスキニー）」発売

ラッセルアスレチック 2020秋冬展 90年代を彷彿させる懐かしさと新しさをミックス

ライトオン2020年春夏展示会 8年ぶりの展示会開催 毎日着たくなるアメカジスタイルを提案

アングル、2020年春夏展 豊富な種類の生地をアピール

カイタックインターナショナル チームキットカンパニー、2020年春夏展

フジボウアパレル、「B.V.D」2020年春夏展 機能性を活かしたアイテムが市民権を得る

株式会社アダストリア Andemiu×中村静香 　骨格診断別の夏ワンピースを提案 ～コーディネートいらず、さらりと1枚で印象美人に！日本人女性に一番多い「ウェーブ」体型に似合うワンピースを紹介～

株式会社フェリシモ マリー・アントワネットも愛したトワル・ド・ジュイの新作も！　ヴィンテージマインドを今の着こなしにミックスするファッションブランド、フェリシモ『MEDE19F[メデ・ジュウキュウ]』から2019夏の新作

ダンス ウィズ ドラゴン ミズノ株式会社 豊和株式会社 ビッグジョン ペガサス BROTHER ドミンゴ シキボウ シマセイキ 株式会社デサント ゴールドウイン