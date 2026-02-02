デサントジャパン株式会社

「快適さは、構造で決まる。」身体とウェアの動きを同時に捉える独自設計 「6Dパターン」設計のパンツを『デサント』より発売

デサントジャパン株式会社が展開する『デサント』ブランドは、身体の動き（3D）とウェアの動き（3D）をそれぞれ組み合わせて解析・設計する独自のアプローチにより、動作時のストレスを軽減した新開発の「6Dパターン」設計を取り入れた「6D Pattern タフパンツ」を『デサント』ブランド直営店および公式通販「DESCENTE STORE オンライン」にて発売いたします。

特設サイト：https://store.descente.co.jp/descente/feature/des_toughpants

従来のウェア設計では、サイズや素材が適正であっても、歩く、屈む、脚を上げるといった日常の動作の中で「つっぱり」や「引っかかり」が生じることが課題でした。当社の研究開発拠点「DISC （DESCENTE INNOVATION STUDIO COMPLEX） OSAKA（ディスクオオサカ）」では、この違和感の原因を「身体の三次元的な動き」と、「ウェアの構造」のズレにあると分析し、競技用ウェア開発で培ってきた知見を基に、「動作を解析し、パターン（型紙）で解決する」というエンジニアリングの視点から、動きやすさを再定義しました。

＜『デサント』直営店＞（一部店舗を除く）

https://store.descente.co.jp/descente/shop/

＜デサント公式通販「DESCENTE STORE オンライン」＞

6D Pattern タフロングパンツ スリムシルエット（メンズ）：

https://store.descente.co.jp/commodity/SDSC0140D/DE7647EM000456/

6D Pattern タフロングパンツ レギュラーシルエット（メンズ）： https://store.descente.co.jp/commodity/SDSC0140D/DE7647EM000527/

6D Pattern タフロングパンツ（レディース）：

https://store.descente.co.jp/commodity/SDSC0140D/DE7647EW000423/

プレミアムスポーツブランド『デサント』とは

アスリート起点の「モノづくり」を追求してきた『デサント』は、プレミアムスポーツブランドとして、トップアスリートの最高のパフォーマンスを支えてきた独自のスポーツテクノロジーやこだわり抜いたクラフトマンシップによってもたらされる、機能美を追求した高機能、高品質、デザイン性に優れた上質なスポーツプロダクトを提供していきます。日々可能性に立ち向かうプレイヤーの心を高揚させ、挑戦心に火をつけ、心と体のベスト・パフォーマンスを支えられる。そんな、日々を生きていく生活者に自信をもたらすようなブランドでありたいと考えています。