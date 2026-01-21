ミズノ株式会社

「CLANE × MIZUNO」 初のコラボレーションアイテムの発売が決定！

ウエアからシューズまで、2026SSコレクションを2月20日(金)に発売開始

ミズノは、松本恵奈さんがクリエイティブディレクターを務めるレディースブランド「CLANE」との初のコラボレーションコレクションを発売します。

長年にわたり高い技術力を磨き、スポーツの現場で培われた知見をプロダクトに落とし込んできたミズノと、日常に寄り添うモードを軸に、丁寧なものづくりを続けてきたCLANE。両者の価値観が重なり合い、機能性とデザイン性を兼ね備えたコレクションが完成しました。

本コレクションでは、機能性素材を用いたジャケットをはじめ、トラックアイテムやアクティブウエア、アクセサリーまで全12アイテムをラインナップ。運動のためだけではなく、日常のスタイリングに自然と溶け込み、気負わず取り入れられることを大切にしました。

ミズノのテクノロジーを、CLANEの視点で再解釈し、機能性を備えながらも、シルエットやディテールにこだわった新しいアクティブスタイルを提案します。

一般発売に先駆け、2026年1月30日(金)よりCLANE ONLINE STOREおよび新宿ルミネPOP UP STORE、2月6日(金)よりCLANEルクア大阪店にて、コラボレーションアイテムの先行予約販売を実施します。先行予約特典として、2点以上お買い上げのお客さまは10%オフにてお買い求めいただけます。ミズノは2026年2月20日(金)に発売開始します。

詳細は下記URLをご確認ください。

URL: https://jpn.mizuno.com/mizuno1906/journal/journal_collection/170

（お客様のお問合せ先）ミズノお客様相談センター TEL：0120-320-799