株式会社ゴールドウイン

人気ゲームシリーズ「星のカービィ」×Speedo初のコラボレーションアイテムが登場。

練習用水着やスイムキャップ、ナップザックなど計13アイテムを12月23日（火）より先行予約開始。

株式会社ゴールドウイン（本社：東京都港区／社長：渡辺貴生）が展開するスイムウエアブランド「Speedo（スピード）」は株式会社ハル研究所と任天堂株式会社が開発し、任天堂株式会社が発売する人気ゲームシリーズ「星のカービィ」とのコラボレーションアイテムを、12月23日（火）よりGoldwin Online Storeにて先行予約発売を開始します。

トレーニングに励むすべてのユーザー、『いちばん星』を目指すスイマーたちをカービィといっしょに応援したい—そんな思いから実現したコラボレーション。ここでしか見ることができないカービィの世界をぎゅっとつめこんだキュートで機能的なスペシャルコレクションを展開します。 今回のコレクションでは、日々プールでトレーニングに励む学生やアクティブスイマーをサポートする、練習用スイムウエアコレクション「TurnS(ターンズ)」カテゴリーから、高い耐塩素性・4WAYストレッチ性に加え、透けにくく安心感のある厚みと柔らかな風合いの環境配慮型素材「ENDURANCE ECO（エンデュランス・エコ）」を採用したレディーススーツ、メンズボックス、メンズショートボックス、ジュニアスイマー向けガールズスーツ、ボーイズハーフボックスを展開。小物は、プールシーンに欠かせないメッシュキャップ、ナップザック、Speedoならではのウォータープルーフポーチ、セームタオルをラインナップ。

グラフィックは「１UP Classic」と「Super Star」の2柄を展開。

「１UP Classic」はゲームの世界ならではのドットイラストを使用したオリジナリティー満載のグラフィック。１UPを目指すトレーニングユーザーへの応援メッセージをこめました。コラボレーションならではのドットイラストで描かれた「SPEEDO」「ブーンマーク」が特徴です。

「Super Star」はカービィとスターとSpeedoのブーンマークを散りばめた、水中映えするカラフルでハッピーなグラフィックです。

日々のトレーニングのモチベーション向上や楽しく泳げるよう思いを込めた、計13型のコレクションは2025年12月23日（火）より、Goldwin Online Storeにて先行予約販売を開始、2026年2月6日（金）よりGoldwin Online Store およびSpeedo取扱店舗（一部店舗を除く）にて発売開始いたします。

カービィとSpeedoと一緒に水中で1UP！スペシャルなコレクションをお見逃しなく。

【星のカービィとは】

星のカービィの最新情報についてはこちらのページをご覧ください。

星のカービィポータル：https://www.kirby.jp

【特設ページ】

12/23(火)公開

https://www.goldwin.co.jp/ap/s/s?bd=GDW07&fq=tags:KIRBY_SP26S1&pi3=42064

【販売スケジュール】

12/23(火) Goldwin Online Store先行予約開始

2/6(金) Goldwin Online StoreおよびSpeedo取扱店舗（一部店舗を除く）にて一斉販売開始

Speedo®

世界のスイムリーディングブランドであるSpeedoは、水中や水の周辺におけるライフスタイルに対する情熱を持ち、常に新しいテクノロジー、デザイン及びイノベーションの開発を行いながら、一般スイマーからトップスイマーまでをサポートしています。Speedoは、1920年代にレーサーバック（世界初のウールではない水着）を発表。そして、2008年には再びFastskin LZR RACER（当時最も速く、最先端技術を用いた水着）によって、新たな水着の定義を確立しました。2015年、Speedoはスイマーがより速く感じられる初の水着、Fastaskin LZR Racer Xを発表。その開発は、330人以上の競泳トップスイマーの協力を得て、心理的かつ身体的な分析を行うことで実現しました。SpeedoはSpeedo Holdings B.V.により保有され、世界の170カ国で販売されています。Speedoに関する詳しい情報はオフィシャルHPをご覧下さい。

「Speedo（スピード）」オフィシャルHP https://www.speedo.jp/

「Speedo（スピード）」オフィシャルFacebook https://www.facebook.com/SpeedoJAPAN

*「Speedo（スピード）」オフィシャルInstagram https://www.instagram.com/speedo_japan/

© Nintendo / HAL Laboratory, Inc.