渋谷ファッションウィーク実行委員会
〜渋谷の街がランウェイ舞台となる渋谷ファッションウィーク 2025 秋〜今秋は渋谷のストリートが日韓次世代ファッションの交差点に！【SHIBUYA RUNWAY-SEOUL MIX-】をレポート！
渋谷とソウルがコラボした次世代ファッションの融合が観客を魅了

update: 2025/10/21

●渋谷を活躍の場とするブランドを中心に、日本のストリートファッションの「今」を象徴するランウェイ『SHIBUYA LOOK』
●ストリートカルチャーの発信地 韓国・ソウルが誇る注目ブランドを中心にした最新コレクション『SEOUL LOOK』
●フィナーレを飾ったのは、東京・韓国、双方のブランドの感性が交差するミックススタイリング『SHIBUYA×SEOUL』

ランウェイ開催日：2025年10月19日（日）
開催場所：渋谷 文化村通り（東京都渋谷区道玄坂2丁目）※交通規制エリア内

渋谷ファッションウィーク実行委員会（実行委員長：渋谷道玄坂商店街振興組合理事長 大西賢治）は、2025年10月19日（日）、渋谷・文化村通りにて、100年に一度の大規模再開発により注目を集め、ファッションを通じて多様なカルチャーや価値観が交錯する街“渋谷”から世界に向けてカルチャー発信を続けている都市型ファッションイベント「渋谷ファッションウィーク2025秋」を開催しました。

本イベントは2014年3⽉の初開催以来、毎年春と秋の開催を重ね、今回で24回目を迎えました。
今秋の渋谷ファッションウィークは、韓国を代表する百貨店「新世界百貨店」との共創企画として、東京・渋谷と、韓国・ソウルがコラボレーションした国境を超えたランウェイショー【SHIBUYA RUNWAY-SEOUL MIX-】を実施しました。

本イベントのオープニングを飾ったランウェイ『SHIBUYA LOOK』では、ファッショントレンド、カルチャーの発信拠点である渋谷を活躍の場とするブランドを中心に、日本のストリートファッションの「今」を象徴する12ブランドが登場。第2部の『SEOUL LOOK』では、韓国・新世界百貨店がオンライン・オフラインを通じてグローバル事業を展開するブランド「SHINSEGAE HYPER GROUND」から選ばれた注目ブランドを中心にした最新コレクションを渋谷の地で表現しました。【SHIBUYA RUNWAY-SEOUL MIX-】のラストを飾ったミックススタイリング『SHIBUYA×SEOUL』では、TOKYOとSEOULのトレンドが見事に融合。ストリートカルチャーの原点であり、若者の「今」を象徴する2都市のファッション感性が交差することで実現した、次世代を担う若者たちの多様で自由な自己表現を映し出す数々のルックは、観る者を魅了し、ラストにふさわしいステージとなりました。

また、関連企画として『SEOUL LOOK』に登場した韓国ブランドのPOPUPがSHIBUYA109渋谷店にて開催されており、ファッション好きの方をはじめ、多くの関心を集める盛況ぶりとなっています。
ショー終了後、大西実行委員長は「渋谷ファッションウィークはこの秋、海外、“韓国・ソウル”とのコラボレーションに挑戦しました。これからも、渋谷の街を舞台にファッションをはじめとする多様なカルチャーを世界に発信していきます。ご注目ください！」と感想を語り、「渋谷ファッションウィーク2025 秋」を締めくくりました。

株式会社新世界　会社概要
名称　　：株式会社新世界
所在地　：ソウル特別市中区小公路63(忠武路1街)
事業内容：百貨店運営、ブランド展開、ライフスタイル事業 等
URL　　：https://www.shinsegae.com/

株式会社新世界は、１９３０年に韓国初の百貨店として設立され韓国流通業界において長年にわたり中心的な役割を果たしてきた。百貨店運営をはじめ、ブランド展開やライフスタイル事業など多岐にわたる事業を展開しており、顧客に対して真の価値を提供することを使命としている。また、合理的なショッピング文化の創出を目指し、顧客との継続的なコミュニケーションを通じて、常に進化し続ける企業体制を構築。現在では、世界最大級の百貨店を有するなど、グローバルな視点での事業展開も進めている。

【SHIBUYA FASHION WEEK 2025 AUTUMN（渋谷ファッションウィーク 2025 秋） 開催概要】

・開催日時：2025年10月19日（日）
・開催場所：渋谷 文化村通り
・参加施設：cocoti SHIBUYA、SHIBUYA109渋谷店、渋谷スクランブルスクエア、渋谷ヒカリエ、渋谷ヒカリエ ShinQs、渋谷マークシティ、西武渋谷店、東急プラザ渋谷、MAGNET by SHIBUYA109 、RAYARD MIYASHITA PARK
・主催：渋谷ファッションウィーク実行委員会
・後援：渋谷区、東京商工会議所渋谷支部、一般財団法人渋谷区観光協会、渋谷区商店会連合会中央ブロック、大向地区町会連合会、氷川地区町会連合会、一般社団法人日本ファッション・ウィーク推進機構、一般財団法人 日本ファッション協会、一般社団法人 日本アパレル・ファッション産業協会、一般社団法人日本メンズファッション協会
・協賛　　　　　：SHINSEGAE HYPER GROUND
・特別協賛　　　：東急グループ
・協力　　　　　：一般社団法人渋谷駅前エリアマネジメント、シブヤ経済新聞、渋谷のラジオ
・公式サイト　　：www.shibuya-fw.com
・インスタグラム：[https://www.instagram.com/shibuyafashionweek/]

【渋谷ファッションウィークについて】

渋谷ファッションウィークは2014年3月に初開催しました。以降、毎年春と秋に開催し、今秋、24回目を迎えました。これまで渋谷駅周辺の大型商業施設が中心となり、施設との垣根を超えて多彩なパートナーとともに渋谷ならではのカルチャー発信を展開してきました。渋谷ファッションウィークのハイライトとなっている「SHIBUYA RUNWAY」では、渋谷のユニークヴェニューでランウェイショーを実施し、ファッションの街・渋谷を盛り上げてきました。2021年春は世界初となる渋谷スクランブル交差点で、そして2022年春は進化を続ける渋谷の開発現場で実施し、オンライン配信をおこない　ました。2022年秋は3年ぶりに渋谷文化村通りで路上ランウェイショーを開催し、渋谷の多様なファッションを発信しました。進化を続ける渋谷ファッションウィークは、2025年秋、新たなステージに向け始動します。
公式YouTubeチャンネル： http://www.youtube.com/c/SHIBUYAFASHIONWEEK

