デサントジャパン株式会社

「ペンギン バイ マンシングウェア」とCph/Golf™︎のコラボレーションアイテム

３月20日（金・祝）より発売 コラボ企画でスカートが初登場

デサントジャパン株式会社は、ゴルフウェアブランド『マンシングウェア』から誕生した、ゴルフカジュアルライン「ペンギン バイ マンシングウェア」と、カリフォルニアの外遊びを東京のフィルターを通して提案するCAPTAINS HELM（キャプテンズ ヘルム）から登場したゴルフラインCph/Golf™︎（シーピーエイチ/ゴルフ）とのコラボレーションアイテムを発売いたします。

『マンシングウェア』のペンギンがハットをかぶった限定アイコンがデザインポイントのポロシャツ、Tシャツ、キャップ、そして初登場のスカートなど8型をラインナップ。3月20日（金・祝）より当社ゴルフブランドの直営店「DESCENTE GOLF COMPLEX GINZA」、当社公式通販「DESCENTE STORE オンライン」、およびCph/Golf™︎ TOKYOなどで展開いたします。

https://store.descente.co.jp/penguinbymunsingwear/news/cph-golf%EF%B8%8E0320

【販売場所】

当社公式通販「DESCENTE STORE オンライン」

直営店「DESCENTE GOLF COMPLEX GINZA」、「DESCENTE GOLF COMPLEX TENJIN」

マンシングウェア札幌大丸店、マンシングウェア東京大丸店、マンシングウェア名古屋松坂屋店

Cph/Golf™︎オンラインストア、Cph/Golf™︎ TOKYO

【主な商品の概要】

品 名：Penguin by CphGolf POLO SHIRT

品 番：MU6SHSG0M

メーカー希望小売価格：￥16,500（税込）

カラー：BK00（ブラック）、WH00（ホワイト）

サイズ：S、M、L、XL

品 名：Penguin by CphGolf SKIRT

品 番：MU6SSKG0L

メーカー希望小売価格：￥19,800（税込）

カラー：WH00（ホワイト）、BK00（ブラック）

サイズ：S、M

品 名：Penguin by CphGolf 3PIECE SET UP

品 番：MU6SJKG0M

メーカー希望小売価格：￥28,600（税込）

カラー：BK00（ブラック）

サイズ：M、L、XL

品 名：Penguin by CphGolf HEADCOVER

品 番：MU6SHCG0M

メーカー希望小売価格：￥10,450（税込）

カラー：BK00（ブラック）

サイズ：F（フリー）

そのほかの展開商品一覧はこちらから

【ブランド紹介】

Cph/Golf™︎

カリフォルニアの外遊びを東京のフィルターを通して提案するCAPTAINS HELMから登場したゴルフライン。

マンシングウェア

世界初のニットのゴルフウェアとしてアメリカで登場したペンギンマークをシンボルとしたブランド。

ゴルフを愛し洗練されたライフスタイルを求める大人の為のゴルフウェアを提案。

「ペンギン バイ マンシングウェア」は、『マンシングウェア』から誕生した、ゴルフカジュアルライン。