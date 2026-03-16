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ミズノ株式会社
【AOURE】Mizunoとの初コラボコレクションが誕生！4月1日(水)に発売
ミズノ独自のウエア設計『Dynamotion Fit』を採用した全4型のラインナップを展開

update: 2026/03/16

　｢Mizuno(ミズノ)｣は、株式会社マッシュスタイルラボ（本社 東京都千代田区/代表取締役社長 近藤広幸）が展開する、メンズブランド｢AOURE(アウール)」との初コラボレーションアイテムを、3月25日(水)12時にAOUREオフィシャルオンラインストア、ミズノ公式オンラインで先行予約開始、4月1日(水)にAOURE全国直営店舗、ミズノ公式オンラインで発売します。

　今年創業120周年を迎える総合スポーツ用品メーカー「Mizuno」のスポーツテクノロジーと「AOURE」が提案するビジネスウエアを融合したコレクションです。本コレクションではジャケット1型、パンツ1型、Tシャツ2型を展開します。
ミズノが開発した独自のウエア設計『Dynamotion Fit（ダイナモーションフィット）』を採用し、人間工学に基づいた設計で、動きやすさを徹底的に追求しました。ジャケットの設計については特許出願中です。

　各アイテムの素材にもこだわり、ジャケット・パンツには吸汗速乾性と接触冷感機能を採用したミズノ独自の素材『アイスタッチ』を使用しています。Tシャツには生地の表面を高品質な天然素材で知られるメリノウール、肌面をメッシュ状のポリエステルで作るミズノ独自の二層構造を採用した世界初 ※1ウールマークW認証※2を受けた『365オールインワン』素材を使用しており、ビジネスの快適性を高めます。
※1　ミズノ調べ（2024年4月現在）
※2　「メリノパフォーム」と「トータルイージーケア」の認証に同時合格し、世界で初めて統一ラベルで商品化。 2016年以降の規定改正後に基づく。 　 　また、本コラボレーションでは、ミズノトラッククラブの飯塚翔太選手、ディーン元気選手、佐藤風雅選手をモデルとして起用したスペシャルコンテンツを制作しました。

詳細は下記URLをご確認ください。 URL: https://jpn.mizuno.com/dicontents/26SS_AOUREcolabo

■『Dynamotion Fit(ダイナモーションフィット)』

　人間工学に基づき、動きやすさを徹底追求した『Dynamotion Fit』。3DCGや解剖学によるスポーツの動作分析を基に、動きやすさを徹底追求したウエア設計。引きつれや圧迫感を軽減し、身体の自由な動きをサポートします。

■発売について
＜先行予約＞
先行予約開始：2026年3月25日(水)12時
・AOUREオフィシャルオンラインストア
・ミズノ公式オンライン

＜一般発売＞
発売日：2026年4月1日(水)
・AOURE全国直営店舗( https://aoure.jp/Page/shoplist.aspx )
※三井木更津アウトパーク店は取扱対象外
・ミズノ公式オンライン

■Mizuno(ミズノ)

　ミズノ株式会社は1906年創業以来、「より良いスポーツ品とスポーツの振興を通じて社会に貢献する」を経営理念に、スポーツ品の製造および販売、スポーツ施設の運営、各種スクール事業を展開。近年は日常生活にもスポーツの価値を活用した商品やサービスの開発を積極的に進めている総合スポーツ用品メーカーです。

【ミズノ公式オンライン】　https://jpn.mizuno.com

◼︎Instagram　@mizuno_lifeandhealth
https://www.instagram.com/mizuno_lifeandhealth/
◼︎X(旧Twitter)　@lifestyle_mzn 　https://twitter.com/lifestyle_mzn

■AOURE(アウール)

　Affordable Chic～上質を着こなす日常～をコンセプトに優れた機能とパターンメイキングによる快適性の追求。ワードローブに溶け込むミニマルなデザインを軸に、大人の男性に向けたライフスタイルを提案します。

【AOUREオフィシャルオンラインストア】 https://aoure.jp/

◼︎Instagram @aoure_official / aoure_official

◼︎X(旧Twitter) @AOUREOFFICIAL / aoureofficial

◼︎LINE https://lin.ee/4lm3Jgz

（お客様のお問合せ先）ミズノお客様相談センター 　　　TEL：0120-320-799

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