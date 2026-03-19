ミズノ株式会社

総合スポーツ用品メーカーMizuno(ミズノ)と、ファッションブランドAmeri(アメリ)のコラボレーション涼感素材『アイスタッチ』を使用した“魅せる機能性インナー”を展開

美しく、冷たく、軽やかに。『アイスタッチ』素材の機能性インナー4型を4月7日(火)発売

この度、B STONE株式会社(東京都港区 代表取締役 黒石奈央子) が運営するレディースブランド「Ameri (アメリ)」と、総合スポーツ用品メーカー「Mizuno (ミズノ)」による2度目のコラボレーションアイテムを、4月7日 (火)にAMERI VINTAGE公式WEB STORE、AMERI VINTAGE直営店（代官山店、新宿店、名古屋店、心斎橋店、大阪店) 、ミズノ公式オンライン、一部のミズノ直営店舗にて発売します。

前回のコラボレーションの好評を受け、実現した第2弾となる今回のコラボレーション。

Mizunoが独自に開発した夏に適した涼感素材『アイスタッチ』を使用した機能性インナーシリーズを4型展開します。

スポーツウエア由来の機能素材を日常のファッションへと落とし込み、ひんやりとした肌触りと軽やかな着心地を実現。接触冷感機能、吸水速乾機能素材を使用することで、暑い季節もストレスフリーに着用いただけます。 機能性とデザイン性を両立し、レイヤードスタイルの幅を広げるインナーシリーズを提案します。

詳細は下記URLをご確認ください。

URL: https://jpn.mizuno.com/underwear/26SSAmericolabo

■『アイスタッチ』

接触冷感、吸汗速乾を実現する夏専用の機能性素材です。汗を素早く吸収‧拡散し、気化熱で肌表面をクールダウン。清涼感のあるサラッとした着心地が持続し、ビジネスやスポーツウエアなどに採用される人気の素材です。

■Mizuno(ミズノ)

ミズノ株式会社は1906年創業以来、「より良いスポーツ品とスポーツの振興を通じて社会に貢献する」を経営理念に、スポーツ品の製造および販売、スポーツ施設の運営、各種スクール事業を展開。近年は日常生活にもスポーツの価値を活用した商品やサービスの開発を積極的に進めている総合スポーツ用品メーカーです。

■Ameri(アメリ)

2014年にオリジナルブランド「Ameri」を中心に、ヴィンテージアイテムやインポートアイテムなどを

取り扱うセレクトショップ「AMERI VINTAGE」のWEB STOREをオープン。

"NO RULES FOR FASHION＂=ファッションにルールはないをブランドコンセプトとし、ジャンルにとらわれない幅広いアイテムを展開するブランドです。

WEB STORE：

https://amerivintage.co.jp/

Instagram：

https://www.instagram.com/amerivintage/

YouTube：

https://www.youtube.com/c/NORULESFOR

（お客様のお問合せ先） ミズノお客様相談センター TEL：0120-320-799