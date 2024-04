株式会社ゴールドウイン

やさしい着心地のメリノウールを四季折々の恵みをもたらす自然の色で染めるシリーズ「Nature Dye(ネイチャーダイ)」の2024コレクション発売

2024年4月26日(金)、直営店・オンラインショップにて順次発売開始

さらに、固定の場所にとらわれず遊牧民のように自由に移動する、期間限定のpop-up “Nomad store”をオープンします。

株式会社ゴールドウインが展開する、ニュージーランド産のメリノウールを活かしたアウトドアウェアブランド「icebreaker(アイスブレーカー)」は、やさしい着心地のメリノウールを、四季折々の恵みをもたらす自然の色で染めるシリーズ“Nature Dye(ネイチャーダイ)”の2024コレクションを4月26日(金)に発売いたします。

1拠点目は、恵比寿ガーデンプレイス センタープラザにて、4月26日(金)~5月12日(日)まで開催されます。その後、MARK IS みなとみらいにて、5月17日(金)~6月7日(金)まで展開いたします。

Nature Dyeとは

やさしい着心地のメリノウールを、四季折々の恵みをもたらす自然の色で染めるシリーズです。自然界の色彩は、数百から千以上の天然色素から成り立ち、私たちの目に優しく乱反射して映るそうです。染色には、ミネラル豊富な富士の天然水 を使い、ろ過されたあと、河川に戻るよう配慮しています。

特設ページ 4月26日(金)12時公開

https://www.goldwin.co.jp/icebreaker/naturedye2024ss

-FLOWER WASTE COLOR

フラワーショップの店頭に並ぶのは、一番うつくしいときを迎えようとする花々ですが、それを過ぎてしまったもの、花束を作る際に剪定した端材などは、廃棄されることになります。この“フラワーロス”と呼ばれる一つの役目を終えた花々から色をとりだし、生かしきることができたら。今シーズンのNature Dyeは、東京・渋谷にあるフラワーショップから春の花々の残渣を提供していただき、花に由来する4つの色に染色しました。

>Items

U Nature Dye SS Tee|IB0A56ZG ¥18,150 (tax-in)

U Nature Dye Short Pants|IB0A56ZH ¥22,000 (tax-in)

Nature Dye Chute|IB0A56ZF ¥6,600 (tax-in)

>アーカイブコレクション

2023

https://www.goldwin.co.jp/icebreaker/naturedye2023ss

2020

https://www.goldwin.co.jp/icebreaker/2020ss-nature-dyed/

>SHOP LIST

・GOLDWIN WEB STORE

・THE NORTH FACE /HELLY HANSEN鎌倉

・THE NORTH FACE 3 (march)

・THE NORTH FACE PLAY

・THE NORTH FACE CAMP 恵比寿ガーデンプレイス

・Goldwin THE NORTH FACE 神田

and more...

pop-up “Nomad store”

Nomad 1 @恵比寿ガーデンプレイス

会期:4 月 26 日(金)~5 月 12 日(日)

場所:恵比寿ガーデンプレイス センタープラザ 1 階・特設スペース

東京都渋谷区恵比寿 4 丁目 20-7

Nomad 2 @ MARK IS みなとみらい

会期:5月17日(金)~6月7日(金)

場所:MARK IS みなとみらい 一階みんなのアトリエ・特設スペース

神奈川県横浜市西区みなとみらい3丁目5-1

Nature Dyeをはじめ、本展では限定商品として、ボーダーTシャツやグラフィックTシャツなど遊び心のあるメリノウール製品をご用意しております。また、人気の高いアンダーウエアなど多くのラインアップを展開。

メリノウールの快適さは、自然の中のアクティビティや旅のパートナーとしてはもちろん、上質なライフスタイルに最適な機能を備えています。大自然の恵みを身に纏い、新たな季節を迎えてみませんか。

icebreakerについて

1995年ニュージーランドで設立されたアイスブレーカーは、ナチュラル・パフォーマンス・アパレルのエシカルでサスティナブルなブランドのパイオニアです。自然を守り、透明性を維持し、責任あるビジネスを行いながら挑戦し続けています。自然から提供されるものを活用し自然に適応することで、人々が自然と親しみ、次世代のために地球環境を残す活動を後押ししていきます。現在、アイスブレーカーの製品は、様々なチャネルを通じて50か国、5,000 を超える店舗で展開しています。

「icebreaker」のメリノウールは、ニュージーランドの生産農家との直接長期契約やニュージーランドメリノカンパニーによる高品質なZQ認証メリノ※4を使用しています。原料から製品に至るサプライチェーン上の全ての人々と直接的な関係があり、その足跡を管理しています。

HP: https://www.goldwin.co.jp/icebreaker/