リーバイ・ストラウス ジャパン 株式会社

Levi’s® メイド・イン・ジャパン コレクションを8月4日(金)に発売

優れた職人技と由緒ある伝統的なクラフトマンシップでデニムを現代アートに昇華させた

Levi’s® メイド・イン・ジャパン コレクション

2023年秋冬、Levi’s®は、Made in Japan(メイド・イン・ジャパン *通称 MIJ) コレクションをローンチします。第二次世界大戦中の物資配給の時代にデニムづくりが日本に伝わり、日本の職人が古いシャトル織機を手作業で操作して衣服の生産を始めました。1950年代にはアメリカーナとロックンロールの人気が高まるにつれて、日本人はアメリカのデニムの生産スタイルを発展させ、日本の伝統である緻密な職人技を常に洗練させ続けてきました。昨今、日本のデニムは世界で最も憧れを持って切望される生地の一つでもあります。本コレクションでは日本の伝統的な技術を、Levi’s®を代表するクラシックなシルエットに落とし込み、その比類なきクラフトマンシップでデニムを現代のアートへと昇華させました。

本コレクションでは、細かいディテールへの完璧なこだわりと伝統へのたゆまぬ努力で名高い広島のカイハラデニム工場のプレミアムセルビッジを採用し、501®や505™、511™といったLevi’s®を代表するアイコニックなフィットに、日本のクラフトマンシップの代名詞である、様々なウォッシュ加工を施したボトムスを展開します。熟練した日本の職人たちは希少なビンテージシャトル機を使用してデニムを生産することに誇りを持ち、伝統的な技術と職人の精度を生かしながらコットンを着ることのできるアートへと一変させるのです。

コレクションをよくみてみると、一つ一つのアイテムにユニークな質感、深み、そして個性が備わっていることがよくわかります。コレクションを代表する、様々な色合いのデニムでユニークな矢印柄のパッチワークを施したアイコニックなスタイルには、ウィメンズのMIJ バレルジーンズに、メンズのMIJ 1980 501®とTYPE3トラッカージャケットの3型が揃います。 ウィメンズボトムスのラインナップには、人気フィットのコラムやハイライズボーイフレンドに、バレルジーンズが登場、トップスにはクリーンで雰囲気のあるウィメンズTYPE2トラッカージャケットを展開します。このMIJコレクションのアイテムには、英表記の“LEVI’S®”がインディゴタブの裏に、カタカナ表記の“リーバイス®”が隠されており、日の丸にインスパイアされたインナーラベルやMADE IN JAPANの刻印が入ったバックパッチなど、細部に至るまでスペシャルなディテールを施しています。また、本コレクション内には最高品質の日本のデニム生地で作られたメイド・オブ・ジャパン(通称MOJ)シリーズも展開し、日本製のデニム地を使用したコレクションを充実させました。

「高度に洗練された技術と、細部への並はずれた職人たちのこだわりによって、日本は地球上で最も先進的なデニムの作り手のひとつであると評価されています。」とリーバイ・ストラウス社のデザインディレクターであるポール・オニール氏は語ります。「2023年秋冬メイド・イン・ジャパンコレクションのために、世界的に有名なカイハラデニム社とのパートナーシップを続けられることをうれしく思います。素晴らしいデニムをクラシックなシルエットに幅広く使用したシンプルなものから、アイキャッチーな矢印のデザインに複雑なウォッシュ加工を施した、デザイン性の高いものに至るまで、美しいコレクションを作り上げました。」

本コレクションのキャンペーンビジュアルは、精妙につくられたディテールとデニムの汎用性を際立たせるため、東京のストリートで日中から夜にかけてあらゆる場所で撮影し、日本人モデルが様々なフィットのジーンズを自信を持って着こなしています。

メイド・イン・ジャパンコレクションの2023年秋冬コレクションは8月4日に全国のリーバイス®ストアにて発売、リーバイス®オンラインストア、並びにリーバイス®アプリ、一部のセレクトショップでも購入可能です。

