次世代の製造業を担う AM 技術が集結!

「フォームネクストフォーラム 東京 2022」が 9 月 27 日から浜松町で開催

メッセフランクフルト ジャパン株式会社(代表取締役社長:梶原靖志)は、2022 年 9 月 27 日(火)-28 日 (水)の 2 日間、東京都立産業貿易センター浜松町館にて、3D プリンティングなどのアディティブ・マニュファク チャリング(AM/積層造形、以下 AM)を中心とした、最先端の技術展示とセミナーのイベント「フォームネク ストフォーラム 東京 2022」を開催します。今年はリアル展に加え会期前後のオンラインセミナーとの複合プ ログラムとして、最新の海外動向も積極的に配信するなど、リアルとオンラインから生まれる相乗効果が期待 されます。 ドイツ・フランクフルトで毎年開催される世界最大級の国際見本市「フォームネクスト」の姉妹イベントであるフ ォームネクストフォーラム 東京 は 2019 年に初開催し、2020 年は 29 社が出展、710 名が来場しました。 2021 年はコロナウイルスの影響を受けオンラインセミナーのみの実施となりましたが、2022 年は 8 月時点 で 65 社(含共同出展)の出展が決定しており、さらにパワーアップした次世代の最新情報が集うプラットフォ ームとして、産業の活性化を図ります。

■多彩なセミナー、プレゼンテーションを開催

著名人による注目の「主催者特別セミナー」では、会期中 2 日間にわたり計 8 本のセミナーを開催。金属 AM 技術の最新動向から、建設用 3D プリンタ、フードプリンティングなど、AM 業界を俯瞰したコンテンツにて開催 します。また「業界団体セミナー」も 2 日間にわたり品質保証や人材教育から、国内プレーヤーによる 海外の AM 活用事例の報告と、日本の AM ものづくりにおけるディスカッションなど、日々の業務か ら今後の事業展望へのヒントにつながる業界関係者必見の内容となっております。さらに出展者による 自社製品・サービスのプレゼンテーションを行う「出展者プレゼンテーション」も計 10 本開催します。セミナー はすべて聴講無料、主催者特別セミナーのみ公式サイトからの事前申込が必要です。

■開催直前 9月9日(金)13:30より プレイベントのオンラインセミナーを開催!

来場誘致企画として会期前の「プレイベント」を開催します。リアルイベントの見どころや海外出展者情報につ いても紹介します。聴講無料、公式サイトからの事前登録が必要です。

「Formnext Forum Tokyo2022 来場誘致企画 プレオンラインイベント」 ※一部抜粋

<オンライン特別セッション>

自分の設計や、3D プリンタで造形した部品を使用した飛行機やロケットに、あなたの大切な人を乗船させ、打ち上げ ることができますか?-AM での量産技術及び品質保証へ向けてのディスカッション- 愛知産業株式会社 プロジェクト推進室 室長 木寺正晃氏 EOS Electro Optical Systems Japan 株式会社 リージョナルマネージャー 橋爪康晃氏 GF マシニング ソリューションズ株式会社 AM 事業部長 小林貞人氏 GE Additive セールスディレクター 西村渉氏(ファシリテーター)

■徹底した感染症防止対策

本イベントでは新型コロナウイルス感染症対策に十分配慮し、日本政府の方針および一般社団法人日本展 示会協会の「COVID-19 感染拡大予防ガイドライン」、東京都立産業貿易センターの「新型コロナウイルス感 染防止の取組みと主催者向けガイドライン」に従い、感染拡大防止対策を徹底して開催します。すべての方に 安心して参加していただける環境を整えて皆様の来場をお待ちしています。

■来場に関するお問合せ先

Formnext Forum Tokyo 事務局 メッセフランクフルト ジャパン株式会社 〒102-0072 東京都千代田区飯田橋 1-3-2 曙杉館 7F Tel 03-3262-8456 / visit@formnextforum.jp

メッセフランクフルトについて

メッセフランクフルトは、800 年以上にわたり見本市会場として親しまれるドイツ・フランクフルト市に本社を構える世界最大級の 国際見本市主催会社の 1 つです。約 40 万平方メートルの見本市会場を自社で所有し、同社株の 60%をフランクフルト市、 40%をヘッセン州が保有しています。グループ全体では世界中に 28 の拠点と約 2,200 人の従業員を有しており、世界各地域 の約 180 カ国をカバーするグローバルな販売網は、メッセフランクフルトの強みの 1 つであると考えます。2019 年のグループの 売上高は 7 億 3,600 万ユーロを記録しましたが、2021 年は約 1 億 5,400 万ユーロと新型コロナウイルスの世界的な感染拡大 の影響を大きく受けた結果となりました。現在、メッセフランクフルトを含むグループ各国では見本市が再開されており、グローバ ルネットワークを活かして各業界と密接な関係を保ち、顧客のビジネス拡大に貢献しています。また、当社は「サステナブル経営」 を企業戦略の中核に置き、環境保全、経済活動、多様性と社会的責任などの観点において持続可能な状態を実現する経営を 実践しています。見本市主催事業以外にも会場の貸出、施工、マーケティング、スタッフサービスやケータリングなど、オフライン とオンラインを合わせた包括的かつ幅広いサービスを提供し、顧客のニーズに合わせてビジネスをサポートしています。 より詳細な情報は公式ウェブサイトをご覧ください。http://www.messefrankfurt.com/