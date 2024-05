デサントジャパン株式会社

イギリス発祥のフットボールブランド『UMBRO』 生誕100周年を祝う「BENE」とのポップアップストア、東京開催が決定

日本発祥、人気のポップアップがロンドンにも認められて凱旋!2024年5月23日(木)~26日(日)の4日間限定、東京・渋谷で開催

デサントジャパン株式会社が展開するフットボールブランド『UMBRO(アンブロ)』は、1924年にサッカー発祥の地・イギリスで誕生し、2024年に100周年を迎えます。その記念日である2024年5月23日(木)から26日(日)の4日間限定で生誕100周年を祝う「BENE」とのポップアップストア「UMBRO x BENE POPUP STORE」を東京・渋谷にて開催いたします。

ブランド生誕100周年特設サイト:https://store.descente.co.jp/umbro/feature/100-years-of-umbro/

本ポップアップは、2024年4月4日(木)にイギリス・ロンドンで人気を博した「BENE」のポップアップをベースに『アンブロ』の24年シーズンの新作ウェア「THE THIRD by UMBRO」や先日発表した「アンブロ100周年限定コレクション」、「BENE」厳選の『アンブロ』のヴィンテージ・ユニフォームを中心に販売いたします。今後のポップアップストアの詳細は、特設サイトでお知らせしていきます。

■ポップアップ開催概要

イベント名:UMBRO ×BENE POPUP STORE

日程:2024年5月23日(木)〜5月26日(日)

営業時間:13:00-20:00

住所:〒150-0002 東京都渋谷区渋谷1丁目22−5 1F

渋谷駅B1出口より徒歩3分

■イギリス・ロンドンで開催された「BENE」ポップアップの様子

2024年4月4日(木)から4日間限定で開催された「BENE」のポップアップでは、多くの来場があり、全日程盛り上がりを見せました。来場者からは「セレクトが良い」「希少なヴィンテージ品が多い」などイギリス・ロンドンでも、日本発祥のポップアップが評価をあげました。

■「アンブロの100年の歴史」について

今回の「BENE」との取り組みは100年周年に相応しい、希少なヴィンテージと2024年の最新プロダクトを融合した店頭ラインナップと展示をいたします。イギリス本国でも4月に100周年を祝うエキシビションが開催され、世界中が『UMBRO』を祝福しています。

『UMBRO』ブランドのブランド最高責任者であるアンソニー・リトル(Anthony Little)と、マーケティング最高責任者のヘレネ・ホープ(Helene Hope)は、100周年について以下のように話しています。

アンソニー・リトル(Anthony Little)「ブランドは存在し続け、存在する限り進化していくことでしょう。そして、UMBROとしてどのように振る舞い、お客さんと関係性を持っていくかを常に考えるーーこれは、ブランドが残るだけでなく、オーセンティックであり続けるということを意味します。もちろん、時代に対応してコンシューマーにアピールするように進化するのも大事ですが、“オーセンティックであり続けること”が重要で、この2つを融合させたものこそがUMBROの理念です。」

ヘレネ・ホープ(Helene Hope)「UMBROの良いところは、トレンドに大きく左右されないことです。トレンドは循環するもので、自分がこの業界にいる間、さまざまなトレンドが来ては去り、また来てはメインストリームに組み込まれていく様子を見てきました。その中でUMBROは、100年という背景があるので、いくらでも過去を掘ることができるのが強みですね。」

■「アンブロ100周年限定コレクション」について

「アンブロ100周年限定コレクション」は、ゲームシャツ、パンツ、トレーニングシューズやバッグなど全6型を展開。イギリス国旗・ユニオンジャックをモチーフにブランドの伝統と歴史を表現したデザインで、それぞれのアイテムに100周年記念ロゴが入った特別織ネームを採用した、2024年シーズンでしか入手できない特別なアイテムです。

商品詳細はこちらのページをご覧ください。

https://store.descente.co.jp/f/dsd-011058001--

■「THE THIRD by UMBRO」

ホーム・アウェイとは違う、型に縛られない3rdユニフォームシリーズ。イギリス マンチェスター発祥のフットボールブランドとして培ってきた伝統的なデザイン性に加え、「機能性・着心地」を兼ね備えた新時代のフットボールウェア。

2024年春夏モデルのグラフィックはイギリスの伝統的なユニフォームデザインからインスピレーションを受け、現代風にアレンジしたデザインです。2024年のTHE THIRDはUMBRO誕生100周年をセレブレーションする意味で過去の象徴的なグラフィックを用いたクラシカルな幾何学柄でデザインしました。

また、日本のJリーグやFリーグのアーカイブ柄も採用しており、イングランドの歴史あるデザイン+日本で培ってきたグラフィックを織り交ぜてブランド100周年を祝っています。

デサント公式通販「DESCENTE STORE オンライン」、サッカー専門店、スポーツチェーン店等で順次発売を開始いたします。

THE THIRD by UMBRO特設ページ: https://store.descente.co.jp/umbro/feature/the_third_by_umbro/

■『BENE』とは

BENE(ベーネ=良い)は主に90‘sのヴィンテージ・ユニフォームや雑誌、雑貨などを取り扱うサッカーのセレクトショップです。コロナ禍のイタリアで多くの著名人やサッカー選手が掲げたANDRÀ TUTTO BENE(全てが良くなりますように)という標語が名前の由来です。オーナーはユニフォームや雑貨のコレクターであり、幼少期に祖母から英国土産として譲り受けたレスター・シティのユニフォームをきっかけにコレクションを始めました。日本のフットボール文化の更なる発展を目的に、欧州や南米の熱気、空気を纏ったアイテムをご紹介いたします。

◆お客様からのお問い合わせ デサントジャパン株式会社 お客様相談室 0120-46-0310