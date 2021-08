株式会社オンワードホールディングス

快適に過ごせる夏のアイテム

『any SiS (エニィ スィス)』 × 「北見ハッカ」コラボトップス販売



㈱オンワード樫山は、日本の働く女性に向けたブランド『any SiS(エニィ スィス)』(https://www.anysis.jp/)より、「ハッカ油」でおなじみの㈱北見ハッカ通商とのコラボレーション、“北見ハッカコラボトップス”を全国のリアルショップとグループ公式ファッション通信サイト「オンワード・クローゼット(https://crosset.onward.co.jp/feature/anysis/anysismag/210722/index.html)より、7月22日(火)から販売をスタートしました。清涼感や防臭作用で、夏の暑い日々や残暑続く9月まで快適に過ごせる機能性アイテムです。

■『any SiS(エニィ スィス)』 ×「北見ハッカ」コラボトップス商品概要

□コラボトップス① “甘口カットソー”

商品名:「北見ハッカコラボ」 フレンチスリーブ トップス

価格:¥4,400(tax in) サイズ:0/XS、2/M、4/XL

展開色:シナモンイエロー、ダークチェリー、ネイビー、スモーキーミント、オフホワイト

デザイン:チュールとのコンビ使いがポイントのゆったり感のあるフレンチスリーブTシャツです。チュールのコンビ使いやシアー感がアクセントになるオシャレ見えするトップスは、裾ラインには前後差をつけているので、ボトムスインでもアウトでもバランスよく着こなせます。

素材:天然のミント成分を練り込んだレーヨンの糸で編立てた素材に、後加工で「北見ハッカのハッカ油」の成分を配合。ミント成分を含んだレーヨン糸やハッカ油によって防臭作用や清涼感があり、暑い夏を快適に過ごせる素材に仕上げました。表面がクリアでキレイな表面感が特徴のベア天素材を使用しています。

□コラボトップス② “こなれ見えカットソー”

商品名:「北見ハッカコラボ」 ドルマンスリーブ トップス

価格:¥4,400(tax in) サイズ:0/XS、2/M、4/XL

展開色:ダークチェリー、ネイビー、スモーキーミント、シナモンイエロー、オフホワイト

デザイン: ボリューム感のあるシルエットで、ゆったりと着用して頂けるドルマンシルエットのトップスです。たっぷりとした分量でこなれ感があり、体型カバーにも一役買います。深めのフロントスリットや前後差のある裾ラインがおしゃれなシルエットです。両サイドには縦に切り替えが入っているため、すっきりと見える効果もあります。

素材:天然のミント成分を練り込んだレーヨンの糸で編立てた素材に、後加工で「北見ハッカのハッカ油」の成分を配合。ミント成分を含んだレーヨン糸やハッカ油によって防臭作用や清涼感があり、暑い夏を快適に過ごせる素材に仕上げました。表面がクリアでキレイな表面感が特徴のベア天素材を使用しています。

□コラボトップス③ “大人顔ジップパーカー”

商品名:「北見ハッカコラボ」 ZIPパーカ

価格:¥5,500(tax in) サイズ:0/XS、2/M、4/XL

展開色:オフホワイト、ローズグレー、ネイビー

デザイン:カーディガン感覚で軽く羽織れる薄手のパーカです。伸縮性があり動きやすいのが特徴です。裾にゴムが入ったドロスト仕様で、裾を絞ることでポワンとしたかわいらしいシルエットで着用頂けます。脇ポケット付きで機能性も抜群で、夏にぴったりな8分袖デザインで、ちょっとしたお出かけから室内での冷房対策まで幅広く着用いただけます。

素材:天然のミント成分を練り込んだレーヨンの糸で編立てた素材に、後加工で「北見ハッカのハッカ油」の成分を配合しております。ミント成分を含んだレーヨン糸やハッカ油によって防臭作用や清涼感があり、暑い夏を快適に過ごせる素材に仕上げました。ドライタッチでさらさらとしたパウダリーなベア天竺素材を使用しております。柔らかな肌触りが特徴で伸縮性もあり着心地に優れた素材感です。

■北見ハッカ油とは

北海道の北見市で作られているブランド「北の香りハッカ油」のこと。清涼感やアロマオイル・芳香として利用されることもあり、爽やかなグリーンのパッケージが目を引く人気商品。コラボトップスは、天然ミント成分を練り込んだ糸を使った素材に、後加工で「北見ハッカのハッカ油」成分を配合。防臭作用や接触冷感効果が期待できます。

※「和種ハッカ」はミントの品種のひとつで、他の種よりもメントールが多く含まれております。かつて日本は世界一の生産量を誇った時代があり、そのリスペクトとしても和種ハッカとし呼ばれ続けております。 公式サイト: https://hakka.be/

■『any SiS』 CONCEPT

“Lady to Wear, Ready for Feminine”

“Lady” 内面・外面共に洗練され、毎日を豊かに生きようとする前向きで自然体な女性。

“Lady to Wear” 品質や着心地に拘り、価格以上の価値を感じられる服。

“Ready for Feminine” any SiSの服を着ることで日本の女性らしさ可愛さが引きあがり、

より自分に自信を持たせてくれる服。

日本の働く女性に向けてNEXT FEMININE BASIC(ネクストフェミニンベーシック)を提案します。