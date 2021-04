株式会社オンワードホールディングス

EC 限定カジュアルライン『TOCCA LAVENDER』 “ラウンジウェア”カプセルコレクション初展開

「TOCCA LAVENDER “LOUNGE WEAR” BY MICHIKO YAMAWAKI」 4 月 8 日(木)より先行受注スタート

株式会社オンワード樫山(本社:東京都中央区 代表取締役社長:鈴木 恒則)は、ニューヨークのファッ ションブランド『TOCCA』のEC限定カジュアルライン『TOCCALAVENDER(トッカ ラベンダー)』において、数 多くの女性誌や広告、ライフスタイルブランドのディレクターなど、幅広く活躍するスタイリスト・山脇 道子氏 を迎え、ブランド初となる“ラウンジウェア”のカプセルコレクション「TOCCA LAVENDER “LOUNGE WEAR” BY MICHIKO YAMAWAKI」を 4 月下旬より販売を開始。4 月 8 日(木)より先行受注をスタートしました。

「TOCCA LAVENDER “LOUNGE WEAR” BY MICHIKO YAMAWAKI」では、ライフスタイルが大きく変化す る中、少しでも気分が上がる“おうち時間”を過ごして欲しいという思いから、同ブランドらしいフェミニンで カジュアルなデザインに、山脇 道子氏のカラフルでキャッチーな世界観をプラスした“ラウンジウェア”を提 案します。

商品は、ダブルガーゼを使用したパジャマ 3 型、ロゴTシャツやカップ付きコンビネゾン、パイル地セットア ップのルームウェア 3 型、オリジナルデイジープリントを施したワンマイルウェア 2 型の計 8 型をラインアッ プ。ブランドコンセプト(“TOCCA“というイタリア語のネーミングは、英語の“TOUCH”の意味)でもある、 “TOUCH(手触り)”にこだわった、肌に優しく上質な素材を使用したアイテムを展開します。

販売は、グループ公式ファッション通販サイト「ONWARD CROSSET(オンワード・ク ローゼット)」およびブランド公式サイト( https://tocca-japan.com/ )にて、4 月下旬よ り販売を開始します。また、販売に先駆けて 4 月 8 日(木)より「ONWARD CROSSET」 ( https://crosset.onward.co.jp/feature/202104_tocca_loungewear/ )にて先行受注を スタート。ご予約いただいたお客様限定で、“ラウンジウェア“を収納できるオリジナル ポーチをプレゼントします。(なくなり次第終了となりますので、予めご了承ください。) ※店舗でのお取り扱いに関しては、決定しだい公式サイトにてお知らせします。

■山脇 道子氏プロフィール

山脇 道子(やまわき みちこ)/スタイリスト 数多くの女性誌、広告で活躍中。シンプルな中にもエッジを効かせたスタイリングは、モデルやタレントからの 支持も厚く、写真集やフォトブックなども多く手掛ける。その世界観を発信する Instagram@michikoooo は、ファ ッションや旅先の風景、インテリアなどの写真が好評、写真や情報にこだわった 2017 年発刊の LA ガイドブッ クは LA を訪れる女の子たちのバイブルとなっている。現在ライフスタイルブランドのディレクターや D2C ブラン ドのプロデューサー、中高生のファッション育プロジェクト「FFI」のアドバイザーとしても活動中。カジュアルから ラグジュアリーまでブランドからの信頼も厚く、商品アドバイスや顧客のパーソナルスタイリングなど活動の幅 を広げている。プライベートでは 2019 年に愛息が誕生、一児の母。

■『TOCCA LAVENDER』

2020 年春にデビューした『TOCCA』の EC 限定インラインブランド。ブランドアイデンティティである “VOYAGE- 旅-”への憧れを、「今」を生きる等身大の TOCCA GIRL のフィルターを通して表現したカジュアルライン。コン セプトは“#fashion#ethical#function very becoming of TOCCA”。地球環境への配慮・機能性に着目した 『TOCCA LAVENDER』こだわりのファブリックは、「サステナブル」なメッセージを発信。現代と、タイムレスな 『TOCCA』のロマンティックテイストが融合したファッションを提案。