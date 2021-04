株式会社オンワードホールディングス

『自由区』

2021 年春スペシャルコレクション

「BOTANICALDYE」シリーズをスタート

株式会社オンワード樫山(本社:東京都中央区 代表取締役社長:鈴木 恒則)は、“Be happy For the smile of contemporary woman”すべての女性の笑顔のために、大人世代の女 性に向けて自然体で輝くワードローブを提案するブランド『自由区』(https://www.jiyuku.net/) において、染色一つひとつに物語がある植物の花や葉など天然素材から染料を抽出した成 分をベースに、環境にもやさしい染色方法「BOTANICALDYE(ボタニカルダイ)」を採用した 2021 年春スペシャルコレクションをスタートしました。

心が癒される生活を模索しているなか、共感できるものや自分にとって心地がいいことをコ ンセプトに、この春『自由区』は、いつもの装いに新しい風を吹き込んだ「BOTANICALDYE」で 染めたアイテムを制作しました。バラやラベンダー、コーンフラワーなど植物が生み出す繊細 で透明感あふれるカラーや美しさが幸せな春を演出します。

4 月 2 日(金)より、ゆったりとしたシンプルなデザインで他のアイテムとコーディネイトしや すいドルマンスリーブ型ブラウスと、リラックス感のある 2WAY 仕様のブラウスシャツの主力商 品 2 型を公式オンラインストア「ONWARD CROSSET(オンワード・クローゼット)」 ( https://crosset.onward.co.jp/feature/jiyuku/special/21ss/ad_springspecialcollection/ ) と 全 国の『自由区』ショップにて販売を開始します。

■『自由区』「BOTANICALDYE」販売サイト

https://crosset.onward.co.jp/feature/jiyuku/special/21ss/ad_springspecialcollection/

■『自由区』公式サイト

https://www.jiyuku.net/