Apparel Business Magazine - アパレルビジネスマガジン
https://www.apparel-mag.com/abm
2022-03-14T18:15:33+01:00
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2022-03-14T08:00:00+01:00
Gap Inc, 2022年1月期 連結決算 米国市場が回復し2ケタの増収、黒字を回復
https://www.apparel-mag.com/abm/article/financial/3804
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<div class="img-holder"><img src="https://www.apparel-mag.com/resources/images_article/financial_202203/gap_fn_0s.jpg" alt="Gap,Inc.の2022年1月期は増収、 黒字を回復した（画像は説明資料から抜粋）" width="186" height="210" /><p>Gap,Inc.の2022年1月期は増収、<br />黒字を回復した（画像は説明資料から抜粋）</p></div>
<p>「ギャップ」や「オールドネービー」などカジュアルアパレル業態を手掛けるGap Inc,（ギャップ社）の2022年1月期の連結決算は、主力の米国市場が回復し2ケタの増収を達成したほか、前年度の損失計上から黒字を回復するに至った。売上収益はコロナ禍前の2019年度の実績を2％上回った。</p>
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2022-02-21T08:00:00+01:00
第53回 大阪ミシンショー 2年ぶりに開催、テーマは「やりまっせ！コストからクオリティへ」
https://www.apparel-mag.com/abm/article/business/3716
<p>《展示会レポート》</p>
<div class="img-holder"><img src="https://www.apparel-mag.com/resources/images_article/business_202202/ms_2022_1s.jpg" alt="第53回大阪ミシンショーが 2年ぶりに開催された" width="210" height="158" /><p>第53回大阪ミシンショーが<br />2年ぶりに開催された</p></div>
<p>大阪府ミシン商業協同組合（理事長、大町敏之）が主催する「第53回大阪ミシンショー」（後援、近畿経済産業局ほか）が2月18日と19日の2日間、インテックス大阪を会場に開催された。前回の第52回はコロナ禍の影響などで中止され、今回は2年ぶりの開催となった。</p>
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2022-02-17T08:00:00+01:00
高身長女性のためのブランド 『LILAC a DAY（ライラックアデイ）』が 本格的にPR業務（リース業務）を開始
https://www.apparel-mag.com/abm/article/trend/3704
<div class="img-center"><img src="https://www.apparel-mag.com/resources/images_article/trend_202202/lilac_a_1s.jpg" alt="" width="210" height="141" /></div>
<p>帝人フロンティア株式会社が展開する、高身長女性に向けたファッションブランド「LILAC a DAY（ライラックアデイ）」は、2022年2月21日より本格的にPR業務（リース業務）を開始します。</p>
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2022-02-17T08:00:00+01:00
アパレル企業向けの実践に役立つニット技術講座を今春から開始 s[～OEM企業への先行開講でコスト削減効果と生産の効率化を実証～]
https://www.apparel-mag.com/abm/article/info/3705
<div class="img-center"><img src="https://www.apparel-mag.com/resources/images_article/info_202202/knot_l_1s.jpg" alt="" width="210" height="144" /></div>
<p>ニット服・ニット製品のデザイン、企画、生産プロデュースを手掛ける株式会社インプルーヴ（本社・兵庫県神戸市、代表取締役・鈴木弘美）は、今年4月から新規事業として、基礎知識から企画・デザイン・製造の実務で使える技術までを教える企業向けの有料ニット講座を開講いたします。対象はアパレル企業やデザイナーズブランドの企画担当者・生産担当者、OEM・ODM事業者、などに限定し、一般消費者は対象外といたします。</p>
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2022-01-31T08:00:00+01:00
H&MGroup、2021年11月期連結決算 コロナ禍から回復、増収増益を達成
https://www.apparel-mag.com/abm/article/financial/3643
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<div class="img-holder"><img src="https://www.apparel-mag.com/resources/images_article/financial_202201/hm_fn_1s.jpg" alt="H＆Mグループの2021年11月期は 増収増益に（画像は説明資料から抜粋）" width="210" height="119" /><p>H＆Mグループの2021年11月期は<br />増収増益に（画像は説明資料から抜粋）</p></div>
<p>「H&M」などSPA業態の小売店を展開するH&M（Hennes & Maurits＝ヘネス＆マウリッツ）Group（H&Mグループ）の2021年11月期の連結決算は、コロナ禍の影響から回復し、増収増益を達成した。売上額は一昨年の2019年度（2019年11月期）を下回ったが、利益率は上回った。利益額は2018年度（2018年11月期）並みの水準にまで回復した。</p>
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2022-01-31T08:00:00+01:00
c[フェンディ ジャパン] フェンディ 2022年 春夏 クチュールコレクション FENDI COUTURE SPRING/SUMMER 2022
https://www.apparel-mag.com/abm/article/trend/3642
<div class="img-center"><img src="https://www.apparel-mag.com/resources/images_article/trend_202201/fendi_t_1s.jpg" alt="" width="210" height="119" /></div>
<p>「永遠の都ローマ、崇高なローマ、天国のごときローマ」 ― キム・ジョーンズ</p>
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2022-01-26T08:00:00+01:00
c[株式会社オンワードホールディングス] オーダーメイドブランド『KASHIYAMA』 初の CEREMONY COLLECTION を カスタムメイド・セットアップライン「EASY」より展開
https://www.apparel-mag.com/abm/article/trend/3629
<div class="img-center"><img src="https://www.apparel-mag.com/resources/images_article/trend_202201/ trend_ka_1s.jpg" alt="" width="177" height="210" /></div>
<p><strong>~“ハレの日”に、高い機能性とフィッターによる採寸で自分の身体に合った満足いく 1 着を~</strong></p>
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2022-01-17T08:00:00+01:00
主要上場国内アパレル6社、2022年2月期 第3四半期まとめ 収益性が改善、全社で復調の兆し
https://www.apparel-mag.com/abm/article/financial/3602
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<div class="img-holder"><img src="https://www.apparel-mag.com/resources/images_article/financial_2201/app_fn_1s.jpg" alt="主要上場国内アパレル6社の 2022年2月期 第3四半期は復調の兆しが見られる結果となった （画像はオンワードホールディングスの説明資料から抜粋）" width="149" height="210" /><p>主要上場国内アパレル6社の<br />2022年2月期 第3四半期は復調の兆しが見られる結果となった<br />（画像はオンワードホールディングスの説明資料から抜粋）</p></div>
<p>主要上場国内アパレル6社の2022年2月期第3四半期（3－11月）が出揃った。全般的に収益性が改善し、全社で復調の兆しが見られる結果となった。コロナ禍の影響は残っているが、各社の施策が徐々に成果を表わしつつある。</p>
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2022-01-14T08:00:00+01:00
ファスニング商品を使用したファッションコンテスト ｢第21回YKKファスニングアワード｣ グランプリ･各賞発表 s[グランプリは香蘭ファッションデザイン専門学校 行廣賢太さん・文化服装学院 鄭振甫さん]
https://www.apparel-mag.com/abm/article/info/3598
<p class="signature">YKK株式会社</p>
<p>～ ｢第21回YKKファスニングアワード｣ ファッションショー・授賞式映像を
youtube、作品解説・審査員コメントをＷebサイトで好評公開中！～</p>
<p>YKK株式会社（本社:東京都千代田区、代表取締役社長：大谷裕明、以下YKK）とYKKスナップファスナー株式会社（本社：東京都台東区、代表取締役社長：河野俊樹）は、学生対象のファッションデザインコンテスト「第21回YKKファスニングアワード」(以下 本コンテスト)において、応募総数過去最多の7,879点(アパレル部門6,485点、ファッショングッズ部門1,394点)のなかから審査の結果、グランプリ各部門1点、優秀賞各部門1点、特別賞各部門2点の計8点の受賞作品を2021年11月30日に発表しました。アパレル部門では、テーマの「時間の渦」をデニムで表現し、デニムと歴史的に関係の深いYKKのファスニング商品と組み合わせて精度の高い造形を生み出した「Time Vortex」、ファッショングッズ部門では、フェイスシールドやチェストバッグ、ベスト、フォンホルダーなど日常の様々なニーズに応じて変化するデザインを驚くべき完成度で具現化した「SHIELD」がグランプリを受賞しました。両作品は、ファスナー・バックル・スナップ&ボタンの新たな可能性が表現されています。現在、youtubeにてファッションショー・授賞式の映像、ウェブサイトにてグランプリ・各受賞作品の作品解説・受賞者コメント・審査員コメントを公開しています。ファッション業界の第一線で活躍する審査員から「若い感性が社会の流れや新しい生活様式に敏感に反応し、ポジティブに制作されたことで応募作品全体の完成度が高まり本コンテストのクオリティを押し上げている。」とのコメントが寄せられています。是非、ご覧ください。</p>
<p>YKKは、今後も本コンテストの開催を通じて未来を担う学生の作品制作機会を創出し、教育活動とファッション業界の発展に寄与してまいります。</p>
<p>■グランプリ受賞作品<br />
・アパレル部門</p>
<div class="img-center"><img src="https://www.apparel-mag.com/resources/images_article/info_202201/ykk_shiled_0s.jpg" alt="" width="210" height="84" /></div>
<p>作品名：Time Vortex
作者名：行廣賢太
学校名：香蘭ファッションデザイン専門学校</p>
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2022-01-08T08:00:00+01:00
s[ペガサスミシン製造株式会社] 年頭所感
https://www.apparel-mag.com/abm/article/business/3587
<div class="img-center"><img src="https://www.apparel-mag.com/resources/images_article/business_2201/pegasus_ny_1s.jpg" alt="" width="210" height="141" /></div>
<p>2022年の新春を迎えるに当たり、謹んで年頭のご挨拶を申し上げます。</p>